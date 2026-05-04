Там будут интересные цены. "АТБ" в Киеве открывает долгожданную новинку

Выбор продукции станет шире

Украинская сеть супермаркетов "АТБ", традиционно фокусировавшаяся на продаже фасованной продукции, активно внедряет новый формат обслуживания. Теперь в Киеве в магазинах появятся отделы со свежим мясом на вес.

В социальной сети Threads пользовательница распространила фотографии новых прилавков под названием "Гастро Рыночок", где можно будет приобрести свежее мясо и сыры на вес.

Отделы оформлены в современном стиле с черным убранством, что существенно выделяет их среди привычного интерьера магазина.

Что пишут украинцы

Новость о появлении таких отделов вызвала оживленное обсуждение среди жителей разных регионов Украины. В частности, пользователи из Одессы отмечают, что в их городе подобные отделы работают еще с февраля и их можно найти уже в шести маркетах сети.

Жители Броваров утверждают, что они были одними из первых, кто опробовал этот формат, а жители Винницы, Хмельницкого и Софиевской Борщаговки в Киеве также подтверждают открытие таких точек в своих местных магазинах.

Какие цены

Покупатели обращают особое внимание на экономическую выгоду нового формата. Один из корреспондентов отметил, что весовая продукция в "Гастро Рыночку" может быть значительно дешевле фасованной. К примеру, цена на сосиски там оказалась почти на 100 гривен за килограмм ниже, чем на аналогичный товар в вакуумной упаковке в холодильнике.

В то же время в сети звучат и скептические замечания. Некоторые пользователи из Днепра отмечают, что в их городе подобные изменения произошли уже давно, однако сетуют, что вместо ожидаемого свежего мяса по весу там иногда предлагают только продукцию в пакетах.

Ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" можно получить дополнительную скидку.