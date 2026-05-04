У одному з міст термометри сягнули до +40: де українці вже "підсмажилися" (фото)

Градусник перегрівся на сонці

У Львові зафіксували аномально високі показники температури, як для травня. Показники підскочили до близько +40 градусів.

Про це повідомили у місцевих Telegram-каналах. Це температура, яку показав термометр на сонці.

Як підскочила температура у Львові 4 травня. Фото: "Захід Головне"

Коли в Україну прийде спека до +30 градусів

Водночас "Телеграф" раніше писав, що Україну найближчим часом накриє хвиля справжнього літнього тепла. За даними порталу Ventusky, вже у середу, 6 травня, на заході та півночі країни очікується до +30 градусів вдень. Зокрема, спека прогнозується у Житомирській, Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій та Київській областях. В інших регіонах температура сягатиме до +25 градусів, опадів у цей день не очікується.

У наступні дні тепла погода збережеться, однак поступово почне слабшати. У вихідні, 9–10 травня, на заході, півночі та в центрі України прогнозують від +16 до +20 градусів. На сході буде тепліше — до +25 градусів. У гірських районах 10 травня денна температура може знизитися до +13 градусів.

