В одном из городов термометры достигли +40: где украинцы уже "поджарились" (фото)

Градусник перегрелся на солнце

Во Львове зафиксировали аномально высокие показатели температуры как для мая. Показатели подскочили до около +40 градусов.

Об этом сообщили в местных Telegram каналах. Это температура, которую показал термометр на солнце.

Как подскочила температура во Львове 4 мая.

Когда в Украину придет жара до +30 градусов

В то же время "Телеграф" ранее писал, что в ближайшее время Украину накроет волна настоящей летней жары. По данным портала Ventusky, уже в среду, 6 мая, на западе и севере страны ожидается до +30 градусов днём. В частности, жара прогнозируется в Житомирской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой и Киевской областях. В других регионах температура достигнет +25 градусов, осадков в этот день не ожидается.

В последующие дни теплая погода сохранится, однако постепенно начнет ослабевать. В выходные, 9–10 мая, на западе, севере и в центре Украины прогнозируют от +16 до +20 градусов. На востоке будет теплее — до +25 градусов. В горных районах 10 мая дневная температура может снизиться до +13 градусов.

