Буде +30 градусів. Коли чекати першої спеки та на скільки вона затримається
Подекуди прогнозують сильну зливу
На зміну прохолодному початку травня в Україну прийде майже літня спека. Адже подекуди термометр показуватиме до +30 градусів.
Про це свідчать дані порталу Ventusky. За прогнозами синоптиків, тепла погода затримається всього на кілька днів.
Так, у середу, 6 травня, на заході та півночі, зокрема у Житомирській, Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій та Київській областях прогнозують до +30 градусів вдень. Решту регіонів очікує до +25 градусів. Опадів на цей день синоптики не обіцяють.
Водночас Укргідрометцентр прогнозує від +22 до +25 градусів вдень практично у всіх регіонах. Вночі стовпчик термометра опуститься до +7 градусів, найхолодніше буде на сході України.
У наступні дні тепло збережеться, хоча його пік поступово спадатиме. У суботу та неділю, 9-10 травня, прогнозується від +16 до +20 градусів на заході, півночі та в центрі України. Найтепліше буде на сході — до +25 градусів. 10 травня в гірських регіонах вдень температура може опуститись до +13 градусів.
Окрім того, у суботу, 9 травня, центральні та північні регіони очікує сильна злива з грозою, яка триватиме майже весь день. У неділю, 10 травня, опадів синоптики не прогнозують.
