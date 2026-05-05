Польща вже не та? Порівняння із зарплатами вантажників в Україні дивує

Розрив між доходами у двох країнах скорочується

Заробітна плата вантажника в Україні лише за рік зросла на десятки відсотків. Оплата праці у цій професії починає наздоганяти показники сусідньої Польщі.

Про це свідчать дані сайтів щодо пошуку роботи. Так, наприклад, аналіз сервісу layboard показує, що зараз (травень 2026) вантажникам у Польщі в середньому платять по 900 доларів на місяць (~ 39 тисяч гривень ). Динаміка зарплати за останній рік становить +15%. Мінімальна оплата зараз становить 700 доларів (~31 тисяча гривень), а максимальна — ~1100 доларів (~48 тисяч гривень).

Зарплати вантажників у Польщі

У цей же час за останній рік в Україні зарплати вантажників, за даними Work.ua, зросли приблизно на 26% і перебувають на рівні 26 400 гривень.

Таким чином, вантажники у Польщі все ще заробляють більше, ніж в Україні, проте розрив між доходами стрімко скорочується.

