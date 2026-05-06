Мінімалізм здає позиції: ці кольори витіснять білий і бежевий у дизайні 2026

Марина Бондаренко
Дизайнери бачать червоний, фісташковий, блакитний те ще декілька кольорів. Фото Колаж "Телеграфу"

Є відтінки на будь-який смак

У 2026 році в інтер’єрах очікується відхід від нейтральних бежевих тонів і перехід до більш насичених природних та акцентних кольорів, які, за прогнозами дизайнерів, стануть основними в оформленні простору.

Загалом є шість варіантів кольорів, які будуть всюди в дизайні інтер'єру у 2026 році. Про них детально написали у "Vogue".

Серед ключових кольорів, які називають експерти, — земляна умбра. Це теплі коричневі та темно-коричневі відтінки, які використовують для створення більш "заземлених" і візуально стабільних просторів. Дизайнери зазначають, що такі кольори додають інтер’єру ваги та добре поєднуються з іншими природними відтінками.

Земляні тони будуть основою інтер’єрів. Фото: "Vogue"

Ще один тренд — фісташково-шартрезний колір. Його описують як природний зелений відтінок, який швидко привертає увагу. Його рекомендують використовувати як акцент — у текстилі, декорі або невеликих елементах інтер’єру.

Охра повертається в сучасний дизайн. Фото: "Vogue"

Також у трендах буде ненасичений небесно-блакитний колір. Дизайнери називають його універсальним і заспокійливим варіантом, який добре поєднується з бежевими, дерев’яними та нейтральними тонами.

Небесно-блакитні відтінки в сучасних просторах. Фото: "Vogue"

До популярних кольорів також відносять охру — жовто-помаранчевий природний відтінок, який додає простору "теплого, сонячного" характеру та підходить як до сучасних, так і до антикварних предметів.

Теплі бежеві тони в інтер'єрі. Фото: "Vogue"

Окремо відзначають червоний і бордовий. За їхніми словами, у 2026 році очікується більше сміливих рішень у кольорі, де ці відтінки використовуватимуться як яскраві акценти в інтер’єрі.

Червоні кольри в інтер’єрах 2026 року. Фото: "Vogue"

Також згадується про лимонно-ванільний відтінок, який розглядають як м’яку альтернативу білому. Його пропонують використовувати для освітлення простору та поєднання з більш насиченими кольорами.

Лимонно-ванільні кольори замінюють білий. Фото: "Vogue"

Теги:
#Мода #Інтер'єр #Колір