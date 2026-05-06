Минимализм теряет позиции: эти цвета вытеснят белый и бежевый в дизайне 2026

В 2026 году в интерьерах ожидается отход от нейтральных бежевых тонов и переход к более насыщенным природным и акцентным цветам, которые, по прогнозам дизайнеров, станут основными в оформлении простора.

В общей сложности есть шесть вариантов цветов, которые будут повсюду в дизайне интерьера в 2026 году. О них подробно написали в "Vogue2.

Среди ключевых цветов, которые называют эксперты, земляная умбра. Это теплые коричневые и темно-коричневые оттенки, которые используются для создания более "заземленных" и визуально стабильных пространств. Дизайнеры отмечают, что такие цвета придают интерьеру вес и хорошо сочетаются с другими природными оттенками.

Земляные тона станут основой интерьеров. Фото: "Vogue"

Еще один тренд – фисташково-шартрезный цвет. Его описывают как естественный зеленый оттенок, быстро привлекающий внимание. Его рекомендуют использовать как акцент – в текстиле, декоре или небольших элементах интерьера.

Охра возвращается в современный дизайн. Фото: "Vogue"

Также в трендах будет ненасыщенный небесно-голубой цвет. Дизайнеры называют его универсальным и успокаивающим вариантом, хорошо сочетающимся с бежевыми, деревянными и нейтральными тонами.

Небесно-голубые оттенки в современных просторах. Фото: "Vogue"

К популярным цветам также относят охру — желто-оранжевый природный оттенок, который придает простору "теплый, солнечный" характер и подходит как к современным, так и к антикварным предметам.

Теплые бежевые тона в интерьере. Фото: "Vogue"

Отдельно отмечают красный и бордовый. По их словам, в 2026 году ожидается больше смелых решений в цвете, где эти оттенки будут использоваться в качестве ярких акцентов в интерьере.

Красные цвета в интерьере 2026 года. Фото: "Vogue"

Также упоминается о лимонно-ванильном оттенке, который рассматривают как мягкую альтернативу белому. Его предлагают использовать для освещения пространства и сочетания с насыщенными цветами.

Лимонно-ванильные цвета заменяют белый. Фото: "Vogue"

