Гроші на вітер: 3 умови, без яких добрива не працюють

Удобряй-не удобряй, толку не буде, якщо не дізнаєшся про це

Фрукти-овочі активно беруть із землі масу корисних речовин, які ми намагаємося заповнити добривами. Багато хто навіть вираховує, скільки потрібно внести в ґрунт, щоб там було достатньо азоту, кальцію, калію, фосфору тощо. Але проблема може бути в іншому, і якщо ви про це не знаєте, добрива не принесуть очікуваного ефекту.

Є три основні умови, суворе дотримання яких і принесе користь, допоможе рослинам віддати повноцінний урожай, дасть городникові їжу та можливо навіть заробіток.

Перед підживленням слід розпушити землю. Дуже часто зверху на ґрунті утворюється досить щільна кірка, подолати яку добрива зможуть лише за деякий час. І весь цей час коренева система рослин голодуватиме. Далі обов’язково землю потрібно пролити водою і всі добрива вносити у вологий ґрунт. Вода – запорука успіху, головна обов’язкова умова. Це як людина – без води вона проживе менше, ніж без їжі. Тобто спочатку поливаємо ґрунт, і лише по вологій землі розкидаємо сухі добрива та знову поливаємо, щоб їх розчинити. Якщо підживлення рідке — його теж вносять по вологому грунту, і так воно розноситься по корінню більш ефективно і далі. Після поливу та внесення підживлення вкрай бажано замульчувати поверхню землі. Так ми заощаджуємо воду, знижуємо кількість випарів, продовжуємо термін роботи добрив, створюємо хорошу атмосферу для головних творців родючості – корисної мікрофлори.

Як правильно підживлювати сад та город. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

