Гроші на вітер: 3 умови, без яких добрива не працюють
Удобряй-не удобряй, толку не буде, якщо не дізнаєшся про це
Фрукти-овочі активно беруть із землі масу корисних речовин, які ми намагаємося заповнити добривами. Багато хто навіть вираховує, скільки потрібно внести в ґрунт, щоб там було достатньо азоту, кальцію, калію, фосфору тощо. Але проблема може бути в іншому, і якщо ви про це не знаєте, добрива не принесуть очікуваного ефекту.
Є три основні умови, суворе дотримання яких і принесе користь, допоможе рослинам віддати повноцінний урожай, дасть городникові їжу та можливо навіть заробіток.
- Перед підживленням слід розпушити землю. Дуже часто зверху на ґрунті утворюється досить щільна кірка, подолати яку добрива зможуть лише за деякий час. І весь цей час коренева система рослин голодуватиме.
- Далі обов’язково землю потрібно пролити водою і всі добрива вносити у вологий ґрунт. Вода – запорука успіху, головна обов’язкова умова. Це як людина – без води вона проживе менше, ніж без їжі. Тобто спочатку поливаємо ґрунт, і лише по вологій землі розкидаємо сухі добрива та знову поливаємо, щоб їх розчинити. Якщо підживлення рідке — його теж вносять по вологому грунту, і так воно розноситься по корінню більш ефективно і далі.
- Після поливу та внесення підживлення вкрай бажано замульчувати поверхню землі. Так ми заощаджуємо воду, знижуємо кількість випарів, продовжуємо термін роботи добрив, створюємо хорошу атмосферу для головних творців родючості – корисної мікрофлори.
