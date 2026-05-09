Кріп залишатиметься свіжим тижнями: прості правила правильного зберігання зелені

Кріп належить до найбільш уживаної зелені в домашній кулінарії, однак його свіжість зникає доволі швидко.

Уже через кілька днів після покупки пучок втрачає аромат, пружність і характерний насичений колір. Водночас фахівці з побутового зберігання продуктів наголошують: правильна підготовка та умови зберігання дозволяють суттєво подовжити термін його придатності без заморожування.

Основна причина швидкого псування кропу — чутливість до вологи, повітря та перепадів температури. У холодильнику без додаткової підготовки зелень швидко в’яне, втрачаючи соковитість і смакові властивості. Саме тому важливо не лише правильно його розмістити, а й підготувати одразу після покупки. Про це йдеться на порталі "dobrzemieszkaj.pl".

Після придбання кріп рекомендують промити в прохолодній воді та ретельно просушити. Тепла вода в цьому випадку небажана, оскільки вона пришвидшує процес в’янення. Далі зелень варто поділити на невеликі пучки — так легше контролювати її стан і зберігати оптимальну вологість.

Один із найефективніших способів зберігання полягає у використанні вологого паперового рушника та харчової плівки. Порції кропу загортають у рушник, після чого щільно пакують і поміщають у холодильник, бажано у відділення для овочів. Такий метод допомагає утримувати баланс вологи та запобігає швидкому висиханню зелені.

Як альтернативу можна використовувати герметичний контейнер. У закритому просторі зменшується контакт із повітрям, що також уповільнює процес псування. Деякі господині додають невелику кількість солі, яка допомагає частково контролювати надлишок вологи, однак цей спосіб потребує обережності, щоб не змінити смак продукту.

За дотримання таких умов кріп може залишатися свіжим значно довше — не кілька днів, а до кількох тижнів. Це дозволяє завжди мати під рукою ароматну зелень без потреби частих покупок або заморожування.