Перерахунок пенсій у 2026 році: декому можуть додати роки стажу вже з кінця липня

Пенсійний фонд готується до нових правил роботи

В Україні внесли зміни до законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, які стосуються підтвердження страхового стажу для нарахування пенсій. Через найближчі три місяці громадяни можуть розраховувати на зарахування років стажу.

У законі зазначено, що працівники Пенсійного фонду України зобов’язані в межах своєї компетенції сприяти громадянам у підтвердженні страхового стажу та допомагати у пошуку необхідних даних, як раніше уточнили на YouTube-каналі "Народна Думка". Йдеться про сприяння в оформленні та уточненні відсутніх або незафіксованих періодів роботи за допомогою державних реєстрів.

У відео також додали, що документ передбачає підготовчий період тривалістю близько трьох місяців для впровадження змін. За цей час мають бути налаштовані доступи до реєстрів, а також проведене навчання працівників Пенсійного фонду щодо роботи з новими даними.

Після завершення підготовчого етапу закон набуде повноцінного застосування, і працівники ПФУ будуть зобов’язані використовувати державні бази даних для підтвердження страхового стажу громадян.

Нагадаємо, що це передбачено законом "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо підтвердження страхового стажу", який підписав Президент Володимир Зеленський після ухвалення Верховною Радою.

