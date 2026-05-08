Перерасчет пенсий в 2026 году: некоторым могут добавить годы стажа уже с конца июля

Пенсионный фонд готовится к новым правилам работы

В Украине внесли изменения в законодательство об общеобязательном государственном пенсионном страховании, касающиеся подтверждения страхового стажа для начисления пенсий. После ближайших трех месяцев граждане могут ожидать перечисления лет стажа.

В законе указано, что работники Пенсионного фонда Украины обязаны в пределах своей компетенции содействовать гражданам в подтверждении страхового стажа и помогать в поиске необходимых данных, как уточнили на YouTube-канале "Народная Думка". Речь идет о содействии в оформлении и уточнении отсутствующих или незафиксированных периодов работы посредством государственных реестров.

В видео также добавили, что документ предусматривает подготовительный период продолжительностью около трех месяцев для изменения. За это время должны быть настроены доступы к реестрам, а также проведено обучение работников Пенсионного фонда по работе с новыми данными.

После завершения подготовительного этапа закон приобретет полноценное применение, и работники ПФУ будут обязаны использовать государственные базы данных для подтверждения страхового стажа граждан.

Напомним, что это предусмотрено законом "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по подтверждению страхового стажа", который подписал Президент Владимир Зеленский после принятия Верховной Радой.

