Рибалка у Києві упіймав "справжнього динозавра". Як виглядає здобич

Після обережного зважування чоловік відпустив свій трофей у водойму

Рибалка у Києві упіймав величезного окуня. Рибина важить понад кілограм.

Про це рибалка розповів у Telegram-каналі "Рибалка Київ Київська обл". За його словами, це був найбільший окунь, якого він упіймав у житті.

"Я побив свій рекорд по окуню і зловив справжнього динозавра", — написав чоловік.

Він розповів, що рибалив у вітряну погоду на спінінг. Коли окунь-велетень клюнув, рибалка думав, що він "або забагрив когось, або дуже гарна риба".

На цю наживку клюнув величезний окунь. Фото: t.me/fishing_kyiv_places

Чоловік показав фото свого трофея. Це — самиця окуня з ікрою. Після зважування рибалка випустив рибу назад у водойму.

Риба виглядає вражаюче. Фото: t.me/fishing_kyiv_places

"Пару хвилин нереально класного виважування і я побачив його. Найбільший окунь всього життя. Так спішив його випустити, що ледь не забув про ваги. 1040 гр! Після обережного зважування поплив назад", — пише чоловік.

Це самиця з ікрою. Фото: t.me/fishing_kyiv_places

Де було впіймано окуня-велетня

Рибалка позначив на карті місце вдалої риболовлі. Він рибалив в межах парку культури та відпочинку "Гідропарк".

Місце вдалої риболовлі на карті. Фото: t.me/fishing_kyiv_places

Скільки зазвичай важать окуні

Варто зазначити, що зазвичай окуні значно менші. У більшості водойм найчастіше зустрічаються особини довжиною 15–25 см та вагою близько 200–400 грамів. Однак в окремих випадках за наявності сприятливих умов для життя та багатої кормової бази окунь може досягати ваги понад кілограм.

Раніше "Телеграф" розповідав, що досвідчені рибалки назвали п'ять місць, які гарантують улов. Вони розкрили топмісця, де клює риба.