Має рожеві ноги та тонкий довгий дзьоб: в Україні помітили рідкісного червонокнижного птаха (фото)
Цей вид скорочується через втручання людей у природне середовище
У Софіївській громаді поблизу Кривого Рогу помітили кулика-довгонога (Himantopus himantopus) — рідкісного птаха, внесеного до Червоної книги України. Представників цього виду стає все менше через людську діяльність.
Світлини фотографа-анімаліста і дослідника Анатолій Сальника опублікував місцевий Telegram-канал. Дослідник зазначив, що в цій місцевості вже почала утворюватися невелика гніздова колонія птахів.
Довгоніг зазвичай мешкає біля мілких водойм і на водно-болотних територіях. Популяція цього виду зменшується через забруднення довкілля, осушення водойм та людське втручання у природні місця гніздування.
Довідка: Кулик-довгоніг — рідкісний навколоводний птах із дуже довгими рожевими ногами та тонким чорним дзьобом. Його легко впізнати за контрастним чорно-білим забарвленням і здатністю ходити по мілководдю.
В Україні ці птахи гніздяться переважно на півдні та в степових регіонах поблизу лиманів, озер і боліт. Харчуються дрібними комахами, ракоподібними та іншими водними безхребетними. Вид занесений до Червоної книги України через скорочення природних місць існування та турбування людиною.
