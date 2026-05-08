Имеет розовые ноги и тонкий длинный клюв: в Украине заметили редкую краснокнижную птицу (фото)

Этот вид сокращается из-за вмешательства людей в природную среду

В Софиевской общине близ Кривого Рога заметили кулика-ходулочника (Himantopus himantopus) — редкую птицу, внесенную в Красную книгу Украины. Представителей этого вида становится все меньше из-за человеческой деятельности.

Снимки фотографа-анималиста и исследователя Анатолия Сальника опубликовал местный Telegram-канал. Исследователь указал, что в этой местности уже начала образовываться небольшая гнездовая колония птиц.

Кулика заметили под Кривым Рогом. Фото: Анатолий Сальник

Чернокнижная птица гнездится на Днепропетровщине. Фото: Анатолий Сальник

Ходулочник обычно обитает у мелких водоемов и на водно-болотных территориях. Популяция этого вида уменьшается из-за загрязнения окружающей среды, осушения водоемов и человеческого вмешательства в естественные места гнездования.

Справка: Кулик-ходулочник — редкая околоводная птица с очень длинными розовыми ногами и тонким черным клювом. Его легко узнать по контрастной черно-белой окраске и способности ходить по мелководью.

В Украине эти птицы гнездятся преимущественно на юге и в степных регионах вблизи лиманов, озер и болот. Питаются мелкими насекомыми, ракообразными и другими беспозвоночными водными. Вид занесен в Красную книгу Украины из-за сокращения природных мест обитания и вмешательства человека.

