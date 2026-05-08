Гуляли ще до 9 травня: як в Києві насправді святкували кінець Другої світової (історичні фото)

Люди чекали повідомлення про перемогу ще з березня

В СРСР було заведено святкувати День перемоги гучними парадами, які проводили й в Києві. Цікаво, що перше таке святкування відбулось за кілька днів до офіційного підписання акту капітуляції Німеччини.

"Телеграф" покаже архівні фото першого параду після закінчення Другої світової. Зауважимо, що у 1945 році розмови про гучний та пишний парад почались ще у березні.

Саме тому у квітні чимало політиків підігрівали своїми балачками цікавість суспільства до знаменної дати. Таким чином перший парад відбувся 1 травня 1945 року. При цьому акт капітуляції СРСР та Німеччина підписали 8 травня 1945 року.

Військовий парад в Києві у 1945. Фото: Укрінформ

В Києві перший парад пройшов вулицею Короленка (нині Володимирська). Що правда, це дійство називали військовим парадом чи репетицією, однак газети вже ознаменували подію як "Парад перемоги".

2 травня Йосип Сталін повідомив про взяття Берліна. Люди не стали чекати офіційного завершення війни, тому почали святкувати одразу. Перше гуляння на честь перемоги тривало до ранку. Люди веселились, танцювали на вулицях, пили, військові стріляли в повітря. Тоді радянське керівництво втратило будь-який контроль над населенням. Лише наступного дня спромоглося організувати офіційні урочистості, які мали радше формальний характер.

Перший парад на День перемоги в Києві у 1945. Фото: Укрінформ

У травні 1945 року перемогу в Києві святкувало 200 тисяч киян. Цікаво, що, коли 9 травня, вночі по гучномовцях оголосили про завершення війни, люди знову вийшли на вулиці. Гуляння тривало до наступного ранку.

