День перемоги не 9 травня: історик назвав дату, коли правильно святкувати завершення Другої світової

Війна тривала 6 років

Вже тривалий час пострадянські країни завершення Другої світової війни святкують 9 травня. В Україні День перемоги та примирення 8 травня, однак й ця дата фактично неправильна.

Як каже історик та методист Українського інституту розвитку освіти Сергій Берендєєв, передає "Київ24", Друга світова завершилась 2 вересня, а не 8 травня. Адже капітуляція Німеччини та Адольфа Гітлера не закінчилась справжнім миром.

За словами історика, українець Кузьма Дерев’янко поставив крапку у війні, підписавши акт про капітуляцію мілітаристської Японії на лінкорі "Міссурі". Це відбулось 2 вересня 1945 року. Саме тому Україні слід святкувати перемогу над нацизмом Гітлера восени, а не навесні.

До того ж це розвінчує російський міф про "перемогу 1941–1945 років", який замовчує період 1939–1941 років. Саме тоді СРСР був союзником нацистської Німеччини. Ба більше, нелогічно святкувати перемогу 8 чи 9 травня, коли фактично війна продовжувалась ще три місяці.

Для довідки

Друга світова війна офіційно закінчилася 2 вересня 1945 року підписанням Акта про капітуляцію Японії на борту американського лінкора "Міссурі". Ця дата вважається остаточним завершенням бойових дій. У Європі війна завершилася раніше — 8 травня 1945 року, після капітуляції нацистської Німеччини. Фактично війна тривала понад 6 років — з 1 вересня 1939 р. до 2 вересня 1945 р.

Чому є розбіжність між датами 8 та 9 травня

Офіційно акт про капітуляцію було підписано 8 травня о 23:01 за місцевим часом. У Москві ж, наприклад, на той момент уже було 01:01. Київ на той період перебував у тій системі часу, як і більшість Радянського Союзу, тому збігався з московським часом. Таким чином в СРСР день перемоги припав на 9 травня, хоча за документами — це 8 травня.

