Гуляли еще до 9 мая: как в Киеве на самом деле праздновали конец Второй мировой (исторические фото)

Люди ждали сообщения о победе еще с марта

В СССР было принято праздновать День победы громкими парадами, которые проводили и в Киеве. Интересно, что первое такое празднование прошло за несколько дней до официального подписания акта капитуляции Германии.

"Телеграф" покажет архивные фото первого парада после окончания Второй мировой. Заметим, что в 1945 году разговоры о громком и пышном параде начались еще в марте.

Именно поэтому в апреле многие политики подогревали своими разговорами интерес общества к знаменательной дате. Таким образом, первый парад состоялся 1 мая 1945 года. При этом акт капитуляции СССР и Германия подписали 8 мая 1945 года.

Военный парад в Киеве в 1945 году. Фото: Укринформ

Парад на День победы в Киеве в 1945 году. Фото: Укринформ

В Киеве первый парад прошел по улице Короленко (сейчас Владимирская). Правда, это действие называли военным парадом или репетицией, однако газеты уже ознаменовали событие как "Парад победы".

2 мая Иосиф Сталин сообщил о взятии Берлина. Люди не стали ждать официального завершения войны, потому начали праздновать сразу. Первое гуляние в честь победы длилось до утра. Люди веселились, танцевали на улицах, пили, военные стреляли в воздух. Тогда советское руководство потеряло всякий контроль над населением. Только на следующий день удалось организовать официальные торжества, которые имели скорее формальный характер.

Первый парад в День победы в Киеве в 1945. Фото: Укринформ

В мае 1945 года победу в Киеве праздновали 200 тысяч киевлян. Интересно, что когда 9 мая, ночью по громкоговорителям объявили о завершении войны, люди снова вышли на улицы. Гуляние длилось до следующего утра.

