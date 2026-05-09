Яка звичка власників смартфонів найтоксичніша? ШІ не зміг визначитися і назвав одразу три

Певна поведінка у "відносинах" з гаджетами може негативно позначатися на житті

Деякі дії власників смартфонів можуть завдавати шкоди людям. Штучний інтелект не зміг виділити дію, яка є найбільш токсичною.

"Телеграф" запитав ШІ ChatGPT, Gemini та Claude, яка звичка власників смартфонів є найтоксичнішою. Цікаво, що в цьому випадку відповіді нейромереж відрізнялися, кожна з них назвала різну найбільш шкідливу дію.

Gemini: звичка, яка руйнує відносини

Ця модель назвала найтоксичнішою звичку відриватися на смартфон під час живої розмови, так званий фабінг (phubbing, від англ. phone — телефон та snubbing — зневажливе ставлення), пославшись на експертів з етикету та психологів. Найбільш руйнівним для стосунків є постійне відволікання на екран під час живої розмови з іншою людиною.

Коли людина під час спілкування постійно заглядає у свій смартфон, вона знецінює співрозмовника та втрачає можливість "зчитувати" його емоції. Крім того, запускається своєрідна "ланцюгової реакція": коли один дістає телефон, інший часто робить те саме, щоб не почуватися ніяково.

ChatGPT: як смартфон починає "керувати" власником

Цей штучний інтелект вважає найбільш токсичною звичку постійно перевіряти смартфон та нездатність не заглядати в нього довгий час. Людина потрапляє у залежність, що проявляється як перевірка повідомлень кожні кілька хвилин, скролінг без мети, та навіть "друга екранізація" — коли навіть фільм чи вечеря йдуть паралельно з соцмережами.

За оцінкою ChatGPT, це має негативні наслідки. У людини погіршується концентрація, з'являється відчуття постійної втоми та поверхневе мислення. Стає важко читати довгі тексти.

Підсумовуючи, ШІ зазначає, що максимально токсичним є явище, коли людина вже не обирає користуватись телефоном, а робить це на рівні рефлексу. Смартфон перестає бути інструментом і починає "керувати" власником.

Claude: як смартфон "завдає удару" з самого ранку

Ця нейромережа визначила найтоксичнішою у "відносинах" зі смартфоном звичку перевіряти його одразу після пробудження. За оцінкою Claude, в цьому випадку мозок, який ще не встиг "прокинутися", отримує потік новин, сповіщень і чужих думок. В результаті день починається у реактивному режимі — людина реагує на інших, замість того щоб задати власний настрій.

Крім того, телефон у ліжку витісняє живе спілкування з партнером. Ця звичка підміняє реальний світ віртуальним.

