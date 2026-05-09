Какая привычка владельцев смартфонов самая токсичная? ИИ не смог определиться и назвал сразу три

Определенное поведение в "отношениях" с гаджетами может негативно отражаться на жизни

Некоторые действия владельцев смартфонов могут наносить вред людям. Искусственный интеллект не смог выделить действие, которое является наиболее токсичным.

"Телеграф" спросил ИИ ChatGPT, Gemini и Claude, какая привычка владельцев смартфонов является самой токсичной. Интересно, что в этом случае ответы нейросетей отличались, каждая из них назвала разное наиболее вредное действие.

Gemini: привычка, которая разрушает отношения

Эта модель назвала самой токсичной привычку отрываться на смартфон во время живого разговора, так называемый фабинг (phubbing, от англ. phone — телефон и snubbing — пренебрежительное отношение), сославшись на экспертов по этикету и психологам. Наиболее разрушительным для отношений является постоянное отвлечение на экран во время живого разговора с другим человеком.

Когда человек во время общения постоянно заглядывает в свой смартфон, он обесценивает собеседника и упускает возможность "считывать" его эмоции. Кроме того, запускается своеобразная "цепная реакция": когда один достает телефон, другой часто делает то же, чтобы не чувствовать себя неловко.

ChatGPT: как смартфон начинает "управлять" владельцем

Этот искусственный интеллект считает наиболее токсичной привычку постоянно проверять смартфон и неспособность не заглядывать в него долгое время. Человек попадает в зависимость, которая проявляется как проверка сообщений каждые несколько минут, скроллинг без цели и даже "вторая экранизация" — когда даже фильм или ужин идут параллельно соцсетям.

По оценке ChatGPT это имеет негативные последствия. У человека ухудшается концентрация, возникает чувство неизменной усталости и поверхностное мышление. Становится трудно читать длинные тексты.

Подытоживая, ИИ отмечает, что максимально токсично явление, когда человек уже не выбирает пользоваться телефоном, а делает это на уровне рефлекса. Смартфон перестает быть инструментом и начинает управлять владельцем.

Claude: как смартфон "наносит удар" с самого утра

Эта нейросеть определила самой токсичной в "отношениях" со смартфоном привычку проверять его сразу после пробуждения. По оценке Claude, в этом случае мозг, еще не успевший "проснуться", получает поток новостей, собщений и чужих мыслей. В результате день начинается в реактивном режиме – человек реагирует на других, вместо того чтобы задать собственное настроение.

Кроме того, телефон в постели вытесняет живое общение с партнером. Эта привычка подменяет настоящий мир виртуальным.

