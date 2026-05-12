Кілька хвилин і ніякого смороду. Американка показала, як правильно чистити пральну машину (відео)

Використовувати хімію не треба

Чимало господинь хоча б раз стикаються з тим, що у пральній машинці з'явився неприємний запах. Іноді позбутися його вкрай важко.

Однак американка поділилась у Тік Ток найдієвішим способом, який використовує не один рік. За її словами, для цього не треба використовувати спеціальні миючі засоби чи хімічні порошки.

Американка каже, що для того, аби пралка не смерділа сирістю та завжди мала приємний аромат, треба взяти лимон та зубну пасту. Лимон розріжте навпіл, видаліть кісточки, а на зріз кожної половинки нанесіть невелику кількість зубної пасти. Потім киньте лимон у барабан пральної машинки та запустіть короткий цикл прання без одягу.

Жінка стверджує, що після цього неприємний запах зникне з машинки, натомість з'явиться приємний аромат. Окрім того, лимонний сік сприяє видаленню зайвого нальоту та накипу.

Зазначимо, що лимонна кислота допомагає розщеплювати наліт та усувати запахи, а зубна паста містить очищувальні та антибактеріальні речовини, які нейтралізують бактерії та грибок. Саме тому можна використовувати просто упаковку лимонної кислости, але цикл пранням повинен мати від 80 градусів.

Нагадаємо, що під час миття унітаза можна використовувати лід, адже він створює додатковий механічний ефект та покращує очищення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відмити жирний посуд за лічені хвилини без зусиль.