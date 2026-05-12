Несколько минут и никакой вони. Американка показала, как правильно чистить стиральную машину (видео)

Использовать химию не нужно

Многие хозяйки хотя бы раз сталкиваются с тем, что в стиральной машинке появился неприятный запах. Иногда избавиться от него крайне трудно.

Однако американка поделилась в Тик Ток самым рабочим способом, который использует не один год. По ее словам, для этого не следует использовать специальные моющие средства или химические порошки.

Американка говорит, что для того, чтобы стиралка не воняла сыростью и всегда имела приятный аромат, нужно взять лимон и зубную пасту. Лимон разрежьте пополам, удалите косточки, а на срез каждой половинки нанесите небольшое количество зубной пасты. Затем бросьте лимон в барабан стиральной машинки и запустите короткий цикл стирки без одежды.

Женщина утверждает, что после этого неприятный запах исчезнет из машинки, а появится приятный аромат. Кроме того, лимонный сок способствует удалению лишнего налета и накипи.

Отметим, что лимонная кислота помогает расщеплять налет и устранять запахи, а зубная паста содержит очищающие и антибактериальные вещества, нейтрализующие бактерии и грибок. Именно поэтому можно использовать просто упаковку лимонной кислоты, но цикл стирки должен иметь от 80 градусов.

