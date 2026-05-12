Очерет і рогіз: як не переплутати цих "близнюків"

Вони насправді різні, і схожість між ними можна помітити хіба що за формою листя

Біля водойм ми часто бачимо рослини, які здаються однаковими, але насправді належать до зовсім різних видів — очерет та рогіз.

"Телеграф" детально пояснив, чим вони відрізняються і як вони виглядають.

Очерет, попри схожу назву в побуті, належить до родини осокових. Його стебло щільніше, часто тригранне або округле, без порожнин. Суцвіття виглядає скромніше — у вигляді дрібних колосків або парасольок, без пухнастих "пензликів". Є ще очерет, що належить до родини злакових. Цей вид якраз має велике пухнасте суцвіття, високе порожнисте стебло та вузьке листя.

Ще одна поширена плутанина — це рогіз, який у народі також часто називають очеретом. Насправді ж це зовсім інша рослина. Вона має темно-коричне суцвіття, яке вкрито м’яким пухом і зовні нагадує "сосиску на паличці". Стебло у неї пряме й доволі товсте. На відміну від очерету, воно всередині порожнисте, а листя — широке та розміщене по спіралі вздовж стебла.

Рослини водно-болотних угідь. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Фахівці зазначають, що такі помилки виникають через схожість рослин у природному середовищі, особливо біля водойм, де вони часто ростуть поруч. Однак ботанічно це різні види, які відрізняються як будовою, так і походженням.

