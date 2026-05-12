Одна літера може спричинити чимало проблем: плутанина з по батькові в іменах Євген та Євгеній
Існує дві правильні форми
В українських документах часто виникає плутанина з по батькові, утвореними від імені Євген та Євгеній. На перший погляд, різниця незначна, однак в офіційних паперах вона має принципове значення і може створювати юридичні проблеми.
Українцям, чиї батьки мають таке ім'я, важливо знати, як точно пишеться їх утворення по батькові. "NV," розібрався у цьому запитанні, передає "Телеграф".
Якщо батько записаний як Євген, то по батькові має бути Євгенович або Євгенівна. Якщо ж у свідоцтві про народження використано форму Євгеній, тоді утворюється Євгенійович, але дівчина буде Євгеніївна.
Неправильні форми по батькові
Неправильне утворення по батькові часто виникає через плутанину з написанням імені в офіційних документах. Якщо в паспорті або інших паперах батько записаний як Євген, то форми Євгенійович і Євгеніївна вважаються помилковими. Натомість коли в документах використано ім’я Євгеній, неправильними будуть варіанти Євгенович та Євгеньович.
