Без звернень "Ілля" та "Ілльович": як українською правильно за новим правописом

Є кілька нюансів, які слід знати

Правильне відмінювання чоловічих імен та творення по батькові в українській мові у декого може викликати питання. Особливо це стосується імені Ілля.

"Телеграф" розповість, чому не правильно казати "Ілльович" та звертатись у кличному відмінку "Ілля".

Ім'я Ілля досить поширене в Україні, за даними порталу "Рідні" його носить понад 36 тисяч осіб. Але, попри це, з проблемою правильного відмінювання та створення по батьковій деякі люди й досі стикаються.

Як правильно звертатися до Іллі?

Коли хтось гукає чоловіка на вище вказане ім'я слід казати "Ілле", а не "Ілля". За чинним правописом, закінчення кличного відмінка "е". У множині ж вірним варіантом буде "Іллі".

Як правильно утворювати по батькові від Іллі?

В українській мові існує доволі легке правило на цей випадок, його знання допоможе уникнути можливих помилок.

"Імена по батькові утворюють за допомогою суфіксів -ович, -йович (рідше — -ич, -іч) для чоловіків та -івна (-ївна) для жінок", — йдеться у правописі.

Правильно казати "Ілліч", а не "Ілльович", "Іллєвич" тощо. Адже в українській мові немає суфіксів на -євич чи -ьович для по батькові. Жіночий варіант буде "Іллівна".

Нагадаємо, що українською правильно Ігорович, а не Ігоревич або Ігорьович.

