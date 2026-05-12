Одна буква может создать много проблем: путаница с отчеством при именах Євген и Євгеній

Существует две правильные формы

В украинских документах часто возникает путаница с отчеством, образованными от имени Євген та Євгеній (Ред в укр. вар). На первый взгляд разница незначительна, однако в официальных бумагах она имеет принципиальное значение и может создавать юридические проблемы.

Украинцам, чьи отцы имеют такое имя, важно знать, как точно пишется их отчество. "NV," разобрался в этом вопросе, передает "Телеграф".

Если отец записан как Євген, то отчество должно быть Євгенович или Євгенівна. Если же в свидетельстве о рождении использована форма Євгеній, тогда образуется Євгенійович, но девушка будет Євгеніївна.

Неправильные формы отчества

Неправильное образование отчества часто возникает из-за путаницы с написанием имени в официальных документах. Если в паспорте или других бумагах отец записан как Євген, то формы Євгенійович и Євгеніївна считаются ложными. В то время как в документах использовано имя "Євгеній", неправильными будут варианты Євгенович и Євгеньович.

