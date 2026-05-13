Акція з душком: у "Сільпо" львівʼянці продали "смердючих" крабів

Клієнтка повідомила про погану комунікацію

У львівському "Сільпо" виявили неякісну продукцію. Прикра ситуація сталася у відділі морепродуктів.

Користувачка Threads під ніком alya.yarim поскаржилася на придбання за акцією блакитних крабів у магазині на вулиці Кульпарківській, 22. За словами жінки, товар мав різкий запах ще під час транспортування, а наступного дня він став нестерпним.

Згідно з оприлюдненими даними, покупка була здійснена 30 квітня. Авторка допису стверджує, що звернулася до служби підтримки через чат-бот та гарячу лінію, де їй спочатку обіцяли вирішити питання.

Проте згодом комунікація ускладнилася: представники магазину зазначили, що для компенсації необхідно було фізично повернути товар до супермаркету. Жінка наголошує, що не була вчасно поінформована про таку вимогу, а тримати зіпсовані морепродукти вдома було неможливо через сильний запах розкладання.

Зі свого боку, представники торгової мережі після проведення внутрішньої перевірки повідомили клієнтці, що жодних порушень зафіксовано не було і стан продукції відповідав нормам.

У коментарях до публікації жінці вказали на біологічні особливості морепродуктів та необхідність їх негайного приготування, тоді як авторка допису наголошує на неналежній якості товару вже в момент продажу.

