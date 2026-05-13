Акция с душком: в "Сильпо" львовянке продали "вонючих" крабов

Клиентка сообщила о плохой коммуникации

Во львовском "Сильпо" обнаружили некачественную продукцию. Досадная ситуация произошла в отделе морепродуктов.

Пользователь Threads под ником alya.yarim пожаловалась на приобретение по акции голубых крабов в магазине по улице Кульпарковской, 22. По словам женщины, товар имел резкий запах еще во время транспортировки, а на следующий день он стал невыносимым.

Согласно обнародованным данным, покупка была совершена 30 апреля. Автор сообщения утверждает, что обратилась в службу поддержки через чат-бот и горячую линию, где ей сначала обещали решить вопрос.

Однако впоследствии коммуникация осложнилась: представители магазина отметили, что для компенсации необходимо было физически вернуть товар в супермаркет. Женщина отмечает, что не была вовремя проинформирована о таком требовании, а держать испорченные морепродукты дома было невозможно из-за сильного запаха разложения.

Со своей стороны представители торговой сети после проведения внутренней проверки сообщили клиентке, что никаких нарушений зафиксировано не было и состояние продукции соответствовало нормам.

В комментариях к публикации женщине указали на биологические особенности морепродуктов и необходимость их немедленного приготовления, тогда как автор сообщения отмечает ненадлежащее качество товара уже в момент продажи.

