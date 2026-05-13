Ваше картопляне пюре виходить клейким і швидко остигає? Дізнайтесь головну помилку та перевірте себе

При приготуванні пюре важлива температура молока та олії

Щоб картопляне пюре вийшло ніжним, насиченим на смак і повітряним, у нього додають вершкове масло, молоко або вершки. Саме на цьому етапі приготування дехто припускається помилки: додає молочні продукти одразу після того, як дістав їх із холодильника.

Розповідаємо, як температура масла та молока впливає на смак картопляного пюре.

Чому в картопляне пюре не можна додавати холодне молоко та масло

Холодні молочні продукти погано вбираються картоплею. У такому разі доводиться довго й інтенсивно перемішувати її. Це призводить до того, що пюре виходить не ніжним і повітряним, а клейким.

Ще одна причина не додавати холодне молоко в пюре — щоб не остудити страву.

Якої температури має бути молоко для картопляного пюре

Доведіть молоко та масло хоча б до кімнатної температури, а ще краще — злегка підігрійте на плиті перед додаванням до картоплі, радять на кулінарному порталі Thekitchn. Наріжте олію однаковими шматочками, складіть в сотейник, додайте молоко і поставте на повільний вогонь на кілька хвилин.

Теплі молочні продукти швидко вберуться, і тоді не доведеться довго перемішувати картоплю. Пюре вийде м’яким та пухким.

Як приготувати смачне картопляне пюре

Інгредієнти:

Картопля — 1 кг (вибирайте сорти з високим вмістом крохмалю — Белла Росса або Слов’янка )

) Вершкове масло — 50-100 г

Молоко або вершки — 150-200 мл

Сіль — за смаком

За бажанням: зубчик часнику або лавровий листок для аромату.

Етапи приготування: