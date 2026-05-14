З поеми українського письменника: яке рідкісне ім’я носить дівчина

У Threads швидко поширюється новий тренд: користувачі діляться незвичними та рідкісними іменами. Усе стартувало з допису про ім’я Аполлінарія, після чого до дискусії долучилися тисячі людей.

Серед коментарів увагу привернула учасниця дискусії з ім’ям Юнона, яка навіть показала фото паспорта, щоб підтвердити його справжність.

Багато користувачів одразу згадали персонажа Юнону з поеми Івана Котляревського "Енеїда". У творі це образ античної богині шлюбу (Гери), яка постає як конфліктна фігура, що протидіє Енею та троянцям і, за сюжетом, навіть організовує бурю на морі за допомогою Еола. У коментарях почали цитувати уривки з поеми, пов’язані з цим образом.

Що написали у коментарях

Скільки в Україні дівчат з таким іменем

За даними порталу "Рідні", в Україні зараз проживає близько 200 дівчат із таким ім’ям. Найменше його поширення зафіксовано на заході країни, тоді як найбільше — на Київщині.

Кількість дівчат із таким іменем в Україні

Що означає це ім'я

Юнона має латинське коріння і перекладається як "молода" або "юна". Воно пов’язане з римською міфологією, де Юнона — цариця богів, дружина Юпітера та покровителька шлюбу, материнства, жінок і пологів.

