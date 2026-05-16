Усик – Верховен: чим відрізняється бокс від кікбоксингу (інфографіка)

Український боксер та нідерландський кікбоксер покажуть битву різних стилів

У суботу, 23 травня, чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) проведе супербій проти зірки кікбоксингу Ріко Верховена (1-0, 0 КО). Поєдинок продемонструє битву стилів, адже обидва бійці досягли вершин у своїх єдиноборствах.

Що потрібно знати

Усик проведе бій із Верховеном за правилами боксу

Ріко — елітний кікбоксер

Ці види спорту схожі, але є й великі відмінності

Головна й основна відмінність — це можливість завдавати ударів ногами в кікбоксингу. Про це повідомляє "Телеграф".

Бокс – це мистецтво ударів руками, швидкості та тактики, водночас кікбоксинг – це універсальніший вид спорту, де для атак використовуються і руки, і ноги. Спортсмени-боксери роблять акцент на витривалості, роботі руками та ухилах, також важлива робота ніг у плані переміщення та позиціювання в бою. Водночас кікбоксери універсальніші — використовують комбінації ударів рук і ніг, роблячи атаки різноманітнішими.

Чемпіонські бої боксерів – це затяжні 12-раундові поєдинки по 3 хвилини. Кікбоксери проводять 3 або 5-раундові поєдинки по три хвилини.

Різниця між боксом та кікбоксингом/Інфографіка ШІ

На цю мить Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

На думку букмекерів, "Кіт" є беззаперечним фаворитом поєдинку, такої ж думки дотримується й ШІ. Додамо, що шоу «Усик — Верховен» покажуть в Україні. Напередодні стали відомі гонорари Олександра та Ріко, а також усі бої вечора боксу. До речі, на кону поєдинку стоятиме лише один чемпіонський пояс, щоправда, у разі поразки українець ризикує втратити всі титули.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.