Як надати вишуканого аромату своїй оселі за копійки. Секрет від "фей чистоти"

Додаткові витрати не знадобляться

Неприємного запаху у квартирі чи будинку легко позбутися за допомогою звичайного кондиціонера для білизни. Його треба нанести на певні поверхні.

Як розповідає Mattress Next Day, фахівці з клінингу рекомендують протерти кондиціонером для білизни плінтуси. Потрібно просто змочити серветку кондиціонером та пройтися по плінтусах у кожній кімнаті, по всій довжині й у кутках. Це не лише наповнить дім легким приємним ароматом, але й відштовхуватиме пил від поверхонь.

Як використовувати кондиціонер для ароматизації приміщень.

Другий трюк з кондиціонером актуальний для холодної пори року. Фахівці, які професійно займаються прибиранням, радять протирати кондиціонером радіатори опалення. Це можу бути централізована система, чи портативні нагрівачі. Від тепла засіб випаровуватиметься, поширюючи приємний аромат.

У продажу є кондиціонери з найрізноманітнішими запахами — від легких весняних до "солодких" східних. Можна обирати аромат для дому залежно від настрою, пори року тощо. Цей лайфхак дієвий не потребує зайвих витрат, адже рідина для ополіскування білизни зазвичай є у кожному домі.

