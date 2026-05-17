Електронний ІПН отримав таку ж силу, як паперовий: чи можна його викинути

Чи тепер достатньо лише електронного варіанту

Паперовий ІПН тепер більше не обов’язково зберігати — він потрібен лише як підтвердження номера, якщо немає доступу до електронного варіанту. Зазвичай достатньо просто знати свій номер або користуватися "Дією".

Як повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль, передає "Телеграф", електронний документ у застосунку "Дія" тепер має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ.

Чи потрібно зберігати папірець

Якщо людина користується "Дією" і має електронний ІПН, паперову довідку можна не зберігати. Але якщо доступу до застосунку немає, документ може знадобитися, тому краще його не викидати, щоб не опинитися в ситуації, коли потрібен ІПН, а "Дія" тимчасово недоступна.

Відповідно, тим, хто не користується застосунком, варто зберігати довідку в паперовому вигляді.

Однак якщо документ був втрачений, пошкоджений або його викинули самостійно, то можна повторно отримати довідку в податковій службі або через електронні сервіси.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли у "Дії" можна буде розлучитися онлайн.