Ви використовуєте свій роутер лише на 20%: яку цінність має USB-порт

Можна і фільм подивитись і резервну копію зробити

Більшість людей майже не звертають уваги на свій Wi-Fi роутер — поки є інтернет, пристрій просто стоїть на полиці й миготить лампочками.

Але на багатьох моделях є невелика деталь, яку часто пропускають — USB-порт. Він може відкривати набагато більше можливостей, ніж здається на перший погляд, як написали в "femcafe".

USB-порт у роутері: для чого він

Роутер як домашній міні-сервер

Якщо під’єднати до USB-порту флешку або зовнішній диск, роутер може перетворитися на просте мережеве сховище. Файли стають доступними з будь-якого пристрою вдома — комп’ютера, телефона чи планшета. Це зручно, коли потрібно швидко поділитися документами або мати доступ до фото й відео без постійних пересилань.

У деяких моделях ця функція працює як справжнє "домашнє хмарне сховище", де всі дані зберігаються в одному місці й відкриваються через мережу.

Медіасервер

Ще одна можливість — використання роутера як медіасервера. Тоді контент із підключеного диска можна відтворювати прямо на Smart TV, ноутбуці або телефоні.

По суті, старий жорсткий диск може перетворитися на власний центр фільмів і музики без додаткових сервісів чи підписок.

Підключення принтера

Деякі роутери дозволяють увімкнути через USB принтер і зробити його доступним для всіх пристроїв у домі або офісі. Це позбавляє потреби постійно переставляти кабелі або підключати принтер до одного комп’ютера.

Автоматичне збереження файлів

Окремі моделі підтримують резервне копіювання. Комп’ютер може автоматично зберігати важливі файли на підключений диск через роутер. Це зручно для документів і фото, які краще не втрачати.

Для чого USB-порт у роутері. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерованая ШІ

Зауважують, що функції USB-порту залежать від конкретної моделі роутера. Десь це лише простий обмін файлами, а десь — повноцінний набір додаткових можливостей, про які користувачі навіть не здогадуються.

Тому варто перевірити характеристики свого пристрою — цілком можливо, що на полиці стоїть техніка, яка вміє набагато більше, ніж просто роздавати Wi-Fi.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи справді глушать сигнал, коли триває повітряна тривога.