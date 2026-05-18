Банани довше зберігаються нарізаними? Чи так це насправді, перевірте себе

Чому банани темніють так швидко і як це зупинити

Банани є одним із найпопулярніших фруктів, який майже завжди є вдома. Їх зручно брати на перекус, а також можна додавати до каш, десертів і випічки. Проте після покупки банани часто дуже швидко темніють і втрачають привабливий вигляд. Це природний процес дозрівання, якого не уникнути, але його цілком можна сповільнити.

Якщо знати кілька простих правил зберігання, банани залишатимуться свіжими значно довше. Розповідаємо, чому вони темніють і як правильно їх зберігати, щоб продовжити їхню свіжість і смак.

Банани збирають ще недостиглими, потім зелені та тверді фрукти охолоджують, щоб вони витримали тривале транспортування. До того моменту, як фрукт опиняється у споживача, він долає чималий шлях. Тому лише здається, що банан "перестигає за ніч".

Банани темніють через етилен. Як пояснює видання Terazgotuje, цей фітогормон виробляється у вузлах стебла, у плодах, що достигають і у тканинах, що старіють. Саме він відповідає за дозрівання фруктів, опадання листя і старіння рослин. Чим стиглішим стає банан, тим більше етилену він виробляє — і тим швидше темніє.

Крім того, банани виділяють етилен у відповідь на стрес — наприклад, перегрів. Тому в теплому місці на кухні, тим більше якщо лежать гроном, вони дозрівають особливо швидко.

При купівлі жовтих бананів варто врахувати, що до повної стиглості з коричневими плямами їм лишається зовсім небагато. Але це не катастрофа. Перестиглі банани стають солодшими, м'якішими і ідеально підходять для випічки та десертів. До того ж у них зростає вміст вуглеводів.

Як зробити, щоб банани довше не темніли

Користувачка TikTok Емі Кросс провела дослід. Вона розклала банани по скляних банках у чотири варіанти: очищені скибочки, очищений та розрізаний навпіл банан, розрізаний навпіл банан зі шкіркою і розрізаний на три частини банан зі шкіркою. Всі банки вона відправила до холодильника.

Спочатку Емі хотіла лише подивитись, чи збережуть банани колір і свіжість через 12 годин. Але продовжила свій експеримент на 26 днів.

Потім вона спробувала банан, який зберігався в холодильнику майже місяць, і він виявився цілком їстівним. Найкраще зберігся той, що був розрізаний навпіл просто зі шкіркою.

Як правильно зберігати банани

Банани рекомендується тримати при кімнатній температурі, у сухому місці. Саме так вони дозрівають природно й рівномірно. Щоб уповільнити процес, їх радять класти подалі від яблук і помідорів, які виділяють етилен і прискорюють дозрівання сусідів. Ще одна хитрість — розділяти банани в гроні.

Якщо банан уже достиг, а з'їсти його немає коли, краще перекласти його у нижній ящик холодильника, де тримається температура близько 6–8 градусів Цельсія та висока вологість. Мити перед закладанням не варто, щоб не прискорити псування.

Банани, які досить довго зберігалися, потрібно обов'язково оглянути на наявність плісняви перед вживанням.