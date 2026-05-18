Встигніть, поки не згоріли гроші. Що можна купити на кошти "Нацкешбеку"

До 30 червня українці мають витратити кошти, які накопичені на картках "Національного кешбеку". Адже потім вони повернуться до державного бюджету.

Про це нагадала пресслужба Мінекономіки. Зазначається, що "Нацкешбек" продовжує працювати без змін.

Однак кошти отримані наприкінці травня за квітень треба витрати до 30 червня. Виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться у липні. Надалі кешбек нараховуватимуть за звичним графіком.

На що можна витрати гроші з карти "Нацкешбеку"

комунальні послуги (оплата газу, світла, води тощо);

поштові послуги на "Укрпошті";

медичні товари (лікарські засоби та медичні вироби в аптеках);

продукти харчування (виключно українського виробництва);

книги та інша друкована продукція;

благодійність (донати на потреби ЗСУ або на інші доброчинні цілі).

При цьому ці кошти не можна переказувати з карти на карту, або зняти в банкоматі, чи поповнити мобільний рахунок. Оплата продуктів, ліків або книг можлива лише в точках, які є учасниками програми. Зазвичай товар має відповідне маркування, яке показує, що його можна оплатити грошима "Національного кешбеку".

Деякі категорії товарів, зокрема алкоголь чи тютюнові вироби, не входять в програму "Національного кешбеку" у будь-якому магазині.

