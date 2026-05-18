Живуть без виходу? В Україні є вулиця з дивною і "безперспективною" назвою (карта)

У пʼятьох містах є однакові вулиці

В Україні налічуються десятки вулиць та провулків із назвою "Тупиковий". Походження може здивувати.

"Телеграф" зʼясував, звідки взявся цей топонім. А також, де саме в українських містах досі можна зустріти таку назву на адресних табличках.

Чому вулиці називали "Тупиковими"

Поява цієї назви не пов’язана з ідеологією чи історичними постатями. Пояснення суто технічне: назва виникала під час первинного планування та забудови міст, найчастіше у промислових зонах або приватних секторах.

Ймовірніше архітектори та геодезисти вносили до планів міст назву "Тупикова" як тимчасову характеристику проїзду, який не мав наскрізного руху і фізично впирався в залізничну колію, яр, річку або паркан підприємства.

Ще одна з версій полягає у тому, що під час здачі об’єктів в експлуатацію технічну назву з креслень автоматично переносили до офіційних реєстрів. Згодом її просто не змінювали, щоб уникнути паперової тяганини з переоформленням документів для мешканців та підприємств.

Де в Україні розташовані такі вулиці

Топонім "Тупиковий" (вулиця, провулок або в’їзд) зберігся у багатьох регіонах України. Найчастіше він зустрічається у великих промислових центрах та обласних містах:

Київ: У Дарницькому районі столиці існує провулок Тупиковий (неподалік залізничних колій у мікрорайоні Бортничі).

Провулок Тупиковий у Києві

Харків: У місті зафіксовано одразу кілька таких топонімів через специфіку приватного сектору — зокрема, Тупиковий в'їзд.

Дніпро: Вулиця Тупикова розташована в районі Амур-Нижньодніпровського адміністративного району, де переважає приватна забудова.

Вулиця Тупикова у Дніпрі

Запоріжжя: Провулок Тупиковий розташований у Шевченківському районі міста.

Провулок Тупиковий у Запоріжжі

Кривий Ріг: Тут назва зустрічається у Покровському районі поблизу промислових майданчиків.

На відміну від радянських або російських назв, топонім "Тупиковий" не підпадає під дію закону про декомунізацію чи дерусифікацію, оскільки є суто описовим. Саме тому ці вулиці та провулки зберігають свої назви під час хвиль масових перейменувань.

