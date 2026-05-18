Маршрут становить усього 222 метри: найкоротша поїздка Києвом

На ньому можна покататись і нині

У громадському транспорті України існують маршрути, довжина яких настільки мала, що вони більше нагадують коротку пересадку, ніж повноцінну поїздку.

Один із таких функціонує у Києві. Унікальний приклад — маршрут протяжністю всього близько 222 метрів, який важко навіть назвати звичною поїздкою. Про нього написали у "Київський КОД".

Йдеться про фунікулер — незвичайний вид транспорту, що з’єднує Поділ і Верхнє місто. Його створили для подолання крутої висоти, яка ускладнює підйом пішки, особливо для місцевих жителів.

Київський фунікулер. Фото: kyivmaps

Чи працює він нині

Станом на середину березня 2026 року фунікулер працює у звичайному режимі, коли є стабільне електропостачання. Водночас через погодинні відключення електроенергії його рух інколи тимчасово зупиняють — зазвичай на кілька годин, рідше на цілий день.

У КП "Київпастранс" зазначають, що роботу відновлюють одразу після появи напруги, оскільки система має дві незалежні лінії живлення, що дозволяє оперативно запускати транспорт знову.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому вхід у фунікулер у Києві був з підʼїзду житлового будинку.