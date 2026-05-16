Спробував "скрутити" лічильник води, а тепер отримає штраф на десятки тисяч: що він накоїв

Справу можуть передати до суду

Українці, які намагаються "скрутити" лічильники води або випадково збивають пломби, ризикують влетіти у величезні борги. Звичайна неуважність або спроба зекономити на комуналці може влетіти в копійку.

Про це детальніше розповість "Телеграф". Суми штрафу шокують.

Звичайний магніт чи випадковий рух — і ти "попав"

Найчастіше космічні суми в платіжках з'являються після візиту контролерів, які виявляють пошкодження антимагнітної пломби або сліди втручання в прилад. Багато хто думає, що якщо лічильник крутиться, то ніхто нічого не помітить. Насправді сучасні індикатори реагують на найменше магнітне поле, а стрічка просто змінює колір.

Лічильник води

Якщо перевірка зафіксує такий факт, розмови про "я випадково зачепив під час ремонту" вже не допоможуть. Власника квартири автоматично визнають порушником.

Звідки беруться десятки тисяч штрафу

Сам по собі штраф за зірвану пломбу не такий уже й страшний (від 1 700 до 3 400 грн). Головний удар по кишені — це перерахунок споживання:

Водоканал має право порахувати збитки за пропускною спроможністю труби .

. Це означає, що вам нарахують об'єми води так, ніби кран був відкритий на максимум цілодобово.

Рахунок виставлять за весь період від дня останньої перевірки (а це можуть бути місяці).

У результаті сума боргу моментально злітає до 20 000 – 50 000 гривень, які доведеться платити, інакше справу передадуть до суду, а воду просто відріжуть.

Раніше "Телеграф" писав, скільки треба заплатити штрафу за те, що вʼїхав у яму на авто.