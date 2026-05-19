Цю хитрість використовують для опалення будинку без великих витрат: ось що треба зробити перед зимою

Такі прості та доступні кожному кроки допоможуть зберегти сімейний бюджет і забезпечать тепло в оселі навіть у найлютіші морози

Із наближенням холодів та перших заморозків питання, як зробити свій дім теплим і затишним без космічних рахунків за комунальні послуги, стає топовою темою для кожного з нас. Один із таких методів, який зараз масово набирає популярності в Німеччині і він полягає у використанні спеціальних термоштор.

"Телеграф", посилаючись на видання okdiario, розповість, як обігріти будинок взимку.

Секрет у правильних шторах

Вікна — це одне з найкритичніших місць у квартирі чи будинку, через яке втрачається колосальна кількість тепла. Навіть сучасні двокамерні склопакети не завжди рятують від нічної прохолоди. Термоштори діють як надійний щит: вони складаються з кількох щільних шарів тканини та спеціального ізоляційного наповнювача.

Термоштори

Завдяки такій структурі вони створюють додатковий повітряний бар'єр між холодним склом та теплою кімнатою. У поєднанні з якісними вікнами цей лайфхак дозволяє знизити втрати тепла через віконні проєми на 25–30%. Додатковий бонус для мешканців великих міст — такі штори чудово поглинають вуличний шум. Принцип простий: чим щільніше тканина прилягає до віконної рами, тим менше вам доведеться тримати опалення увімкненим на повну потужність.

Ще 4 швидкі трюки для максимального тепла від радіаторів

Окрім штор, є ще кілька бюджетних лайфхаків, які допоможуть витиснути з ваших батарей максимум тепла за лічені хвилини:

Генеральне прибирання батарей. Пил, жировий наліт та залишки миючих засобів, що осідають на металі, з часом утворюють тонку ізоляційну плівку. Через це радіатор працює гірше. Протріть батарею, зокрема зсередини та ззаду, розчином теплої води, білого оцту та краплі мила — оцет миттєво знежирить поверхню, і теплообмін покращиться.

Пил, жировий наліт та залишки миючих засобів, що осідають на металі, з часом утворюють тонку ізоляційну плівку. Через це радіатор працює гірше. Протріть батарею, зокрема зсередини та ззаду, розчином теплої води, білого оцту та краплі мила — оцет миттєво знежирить поверхню, і теплообмін покращиться. Обов'язкове видування повітря. Якщо батарея зверху прохолодна, а знизу гаряча, всередині утворилася повітряна пробка. Не забудьте спустити повітря за допомогою крана Маєвського перед початком сильних холодів. Щойно піде вода — закривайте. Батарея почне прогріватися рівномірно.

Якщо батарея зверху прохолодна, а знизу гаряча, всередині утворилася повітряна пробка. Не забудьте спустити повітря за допомогою крана Маєвського перед початком сильних холодів. Щойно піде вода — закривайте. Батарея почне прогріватися рівномірно. Екран зі звичайної фольги. Оскільки радіатори зазвичай встановлюють впритул до стін, частина тепла йде на обігрів цегли чи бетону за ними. Закріпіть на стіні за батареєю звичайну кухонну фольгу (або спеціальний тепловідбивний екран). Вона працюватиме як дзеркало, спрямовуючи тепло всередину кімнати.

Оскільки радіатори зазвичай встановлюють впритул до стін, частина тепла йде на обігрів цегли чи бетону за ними. Закріпіть на стіні за батареєю звичайну кухонну фольгу (або спеціальний тепловідбивний екран). Вона працюватиме як дзеркало, спрямовуючи тепло всередину кімнати. Контроль вологості. Сухе повітря здається холоднішим, ніж вогке. Спробуйте поставити в кімнаті зволожувач і підтримувати рівень вологості в межах 40–60%. Ви помітите, що за тієї ж температури на термометрі в кімнаті стане суб'єктивно набагато тепліше й комфортніше.

Раніше "Телеграф" писав, який предмет є на кожній кухні.