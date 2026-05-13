Після більш ніж чотирирічної перерви: У Харків може повернутися McDonald’s

Ресторани швидкого харчування закрились у місті ще 23 лютого 2022 року

Повернення McDonald’s до Харківщини знову обговорюють, і цього разу до процесу привернули увагу міжнародних підприємців. Деталі можливого відновлення роботи мережі поки невідомі.

Американський підприємець і філантроп Говард Грем Баффет долучився до перемовин щодо можливого відновлення роботи мережі McDonald’s у Харківській області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram-каналі.

Відомо, що всі заклади McDonald’s у Харкові призупинили роботу 23 лютого 2022 року — напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді мережа в місті залишається закритою, тоді як у багатьох інших регіонах країни ресторани вже відновили роботу.

