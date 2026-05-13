Рус

Після більш ніж чотирирічної перерви: У Харків може повернутися McDonald’s

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мережа може відновити роботу після тривалої паузи
Мережа може відновити роботу після тривалої паузи. Фото Колаж "Телеграфу"

Ресторани швидкого харчування закрились у місті ще 23 лютого 2022 року

Повернення McDonald’s до Харківщини знову обговорюють, і цього разу до процесу привернули увагу міжнародних підприємців. Деталі можливого відновлення роботи мережі поки невідомі.

Американський підприємець і філантроп Говард Грем Баффет долучився до перемовин щодо можливого відновлення роботи мережі McDonald’s у Харківській області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram-каналі.

Відомо, що всі заклади McDonald’s у Харкові призупинили роботу 23 лютого 2022 року — напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді мережа в місті залишається закритою, тоді як у багатьох інших регіонах країни ресторани вже відновили роботу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що McDonald’s в Україні паралельно залучає покупців новими пропозиціями. У квітні в країні запустили "Світове меню", до якого увійшли страви, натхненні кухнями різних країн світу. Серед новинок — бургери з канадськими смаками, картопля фрі зі смаком рамену та сезонні освіжаючі напої.

Теги:
#Харків #Харківська область #Робота #Повернення #McDonald's