Експерти вважають це авто одним із найкращих для пенсіонерів: що може відштовхнути від покупки

Модель, обрана експертами, поєднує компактні розміри і функціональний інтер’єр

З віком багато автомобілістів втрачають інтерес до високої швидкості та складної електроніки. Натомість на перший план виходять повсякденний комфорт, безпека та загальна практичність машини.

"Телеграф", посилаючись на експертів порталу Nowosci, розповідає про те, який автомобіль може підійти літній людині. Фахівці рекомендують вибирати моделі з автоматичною коробкою передач, м’якою підвіскою для згладжування ям та широкими дверима для зручної посадки. Також серед важливих опцій виділяють ергономічні крісла, які добре підтримують спину та знижують навантаження у поїздках.

Одним з найкращих варіантів є Hyundai Kona.

Переваги машини:

Hyundai Kona поєднує компактні розміри і функціональний інтер’єр. Сидіння розташовані на зручній висоті, а панель приладів проста у використанні. Об’єм багажника становить 374 літри, чого достатньо для повсякденних потреб. У стандартну комплектацію входять системи допомоги водієві, включаючи систему контролю сліпих зон та камеру заднього виду.

Ціна:

Можливо, суттєвим мінусом авто можна назвати досить високий цінник на вторинному ринку, який загалом стартує від 12-15 тисяч доларів.

