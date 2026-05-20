Забудьте про видимі розетки: прості дизайнерські хитрощі в 2026
Ідеї, які змінюють вигляд квартири
Іноді саме дрібниці псують вигляд ідеального інтер’єру — і розетки якраз із таких. Їх неможливо ігнорувати, але й миритися з їх виглядом теж не хочеться.
Існують прості способи зробити їх майже непомітними без ремонту та зайвих витрат. Про них детально написали в "femcafe".
Як зробити так, аби вони були менш помітними
Приховати за декоративними панелями
Одне з рішень — декоративні кришки або панелі. Їх можна пофарбувати під колір стіни або обклеїти шпалерами, щоб вони буквально зливалися з фоном. Коли потрібно — панель відкривається, а в решту часу розетки просто "зникають".
Вбудувати в меблі
Ще один варіант — перенести розетки на меблі. Наприклад, сховати їх збоку шафи, комода чи полиці. Так вони залишаються зручними у використанні, але не псують вигляд кімнати.
Замаскувати кольором
Простий трюк — пофарбувати кришки розеток у той самий відтінок, що й стіна. Вони не зникають повністю, але перестають привертати увагу і виглядають значно акуратніше.
Магнітні накладки
Є також знімні магнітні кришки. Вони можуть бути мінімалістичними або декоративними й легко встановлюються без складних змін у ремонті.
Менше кабелів — чистіший вигляд
І нарешті, важливий момент — порядок із проводами. Чим менше видимих кабелів, тим охайнішим здається простір, а розетки автоматично перестають бути проблемою інтер’єру.
