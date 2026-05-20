Забудьте про видимі розетки: прості дизайнерські хитрощі в 2026

Ідеї, які змінюють вигляд квартири

Іноді саме дрібниці псують вигляд ідеального інтер’єру — і розетки якраз із таких. Їх неможливо ігнорувати, але й миритися з їх виглядом теж не хочеться.

Існують прості способи зробити їх майже непомітними без ремонту та зайвих витрат. Про них детально написали в "femcafe".

Як зробити так, аби вони були менш помітними

Приховати за декоративними панелями

Одне з рішень — декоративні кришки або панелі. Їх можна пофарбувати під колір стіни або обклеїти шпалерами, щоб вони буквально зливалися з фоном. Коли потрібно — панель відкривається, а в решту часу розетки просто "зникають".

Вбудувати в меблі

Ще один варіант — перенести розетки на меблі. Наприклад, сховати їх збоку шафи, комода чи полиці. Так вони залишаються зручними у використанні, але не псують вигляд кімнати.

Замаскувати кольором

Простий трюк — пофарбувати кришки розеток у той самий відтінок, що й стіна. Вони не зникають повністю, але перестають привертати увагу і виглядають значно акуратніше.

Прості рішення, щоб приховати розетки. Фото: pinterest

Магнітні накладки

Є також знімні магнітні кришки. Вони можуть бути мінімалістичними або декоративними й легко встановлюються без складних змін у ремонті.

Менше кабелів — чистіший вигляд

І нарешті, важливий момент — порядок із проводами. Чим менше видимих кабелів, тим охайнішим здається простір, а розетки автоматично перестають бути проблемою інтер’єру.

Як приховати розетки в інтер'єрі. Фото: pinterest

