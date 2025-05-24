Комарів у домі більше не буде: пʼять засобів, які точно їх відлякають
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Є народні засоби, які допоможуть позбутися комарів
З наближенням літа в оселях починають з'являтися одні з найнеприємніших комах — комарі. Вони переносять небезпечні хвороби, залишають укуси і заважають сну. Існують ефективні методи, як позбутися комах, які дратують.
Один із найпростіших способів, як запобігти появі комарів у будинку чи квартирі — встановити москітні сітки на вікна й двері. Так вони не матимуть доступу до приміщення. Однак це не всі способи, більше розповість "Телеграф".
Як позбутися комарів у домі
- Протріть усі поверхні розчином нашатирного спирту. Різкий запах відлякує неприємних комах, тож вони не зможуть довго перебувати у приміщенні.
- Ще один дієвий спосіб у боротьбі з комарами — встановити вдома місткості з лимонами, посипаними гвоздикою. Комарі терпіти не можуть такі запахи. До того ж у приміщенні отримаєте природний ароматизатор.
- Ефективною у цій ситуації стане кориця. Достатньо поставити кілька паличок на поверхні або розбавити суху речовину з водою. Також важливо розпилювати засіб на віконні рами. Результат гарантований.
- Природний репелент, тобто речовину, яка відлякує комах, має базилік або м'ята. Посадіть одну з них у горщик і поставте на підвіконня. Тоді забудете про комарів назавжди.
- Часник — ще один дієвий засіб у боротьбі з комарами. Достатньо подрібнити його, залити водою та варити кілька хвилин. Тоді треба процідити часник, перелити у розпилювач і обробляти віконні рами та поверхні. Комарі не люблять часниковий запах.
Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися неприємного запаху з раковини. Є кілька дієвих способів, які допоможуть легко розв'язати цю проблему.