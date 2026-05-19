Українку з "чорного списку" Чехії затримали на кордоні в Румунії: що накоїла

Ордер на арешт дівчини було видано ще 30 січня

Громадянку України затримали на кордоні з Румунією. Вона перебувала у міжнародному розшуку за вбивство та інші особливо тяжкі злочини.

Про це повідомляє Realitatea. За даними ЗМІ, йдеться про 28-річну дівчину, яка намагалася пішки перейти кордон через пункт пропуску Сірет.

У ході перевірок, проведених прикордонниками, з’ясувалося, що вона значиться в міжнародних базах даних як особа, яка розшукується. Згідно з офіційною інформацією, європейський ордер на арешт дівчини було видано чеською владою ще 30 січня 2026 року.

Українка перебуває під слідством за причетність до економічних та фінансових злочинів, а також за особливо тяжкі насильницькі дії, включаючи вбивство та завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Наразі дівчина затримана та передана правоохоронцям для застосування процедур, спрямованих на виконання європейського ордера на арешт.

