Огірки завалять плодами навіть у спеку: розкрито 3 головні секрети дачників

Ірина Семчишина
Лайфхакі, як змусити огірки давати щедрий урожай. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Огірки — одна з найулюбленіших і найпопулярніших культур у городників усіх мастей. Що прості дачники, що професіонали-фермери прагнуть виростити багатий урожай цих зелених у пухирцю "товаришів". І чи хочете ви просто нагодувати сім’ю огірками або заробити на них, масове та стабільне плодоношення огірків – важлива мета, для якої є три головні умови.

Найраніші огірки починають плодоносити через 35-40 днів з моменту появи перших сходів. Рідкісний овоч може похвалитися таким коротким терміном, плюс після зими так і хочеться поласувати цим свіжим соковитим і ароматним огірком. Адже це початок вітамінної естафети свіжих овочів, тому виростити огірки у своїй теплиці або в парничці — свята справа для будь-якого шанованого дачника.

Але! Огірки — хлопці примхливі. Є така особливість: якщо раптом ви забули їх полити в спеку, огірок ніби отримує сигнал, мовляв, усе, вистачить, настав час "згортати ласти". Потім він погано зав’язує плоди, починає жовтіти, усихати, як би ви не поливали і що б не робили. Тому найголовніша умова для стабільного та тривалого плодоношення – це регулярний полив теплою (!) водою. А що ви хотіли – цей овоч на 95-97% складається з води, а ви забули його забезпечити цим ресурсом.

Друга умова — підживлення калійним добривом (монофосфат калію або сульфат калію, або інше на вибір). Калій забезпечує налив огірків, їх смакові та кількісні можливості. Під корінь кожні 5-7 днів по 25-30 г сульфату калію на відро води.

Третя умова – підживлення кальцієм, який стимулює огірки не скидати зав’язь та підтримує загальний тонус рослини. Найкраще використовувати кальцієву селітру по листу: 10 г на 10 літрів води.

Як правильно підживлювати та поливати огірки, щоб був щедрий урожай. Інфографіку підготовлено за допомогою ШІ

Теги:
#Огірки #Город #Добриво