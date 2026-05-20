Ціни на комуналку раптово поповзли нагору: які тарифи залишилися без змін

Держстат розповів про ціни на ЖКГ навесні 2026 року

У березні-квітні 2026 року в Україні зросли окремі тарифи на комуналку. Втім, частина пунктів у платіжках залишилася без змін.

"Телеграф", посилаючись на дані Держстату, розповідає про те, ціна на які тарифи ЖКГ в Україні залишилася без змін. До цього списку входять основні житлово-комунальні послуги:

електроенергія;

природний газ;

водопостачання;

каналізація.

Тарифи у травні 2026

Базовий тариф на електроенергію зберігається на рівні 4,32 грн. за кВт-год.

Газ для побутових споживачів зафіксовано на рівні 7,96 грн. за кубометр до квітня 2027 року.

Тариф на воду не є єдиним у країні – його встановлюють місцеві органи влади або регулятор, тому ціни можуть відрізнятися залежно від міста.

Тарифи на ЖКГ в Україні. Інфографіка — Телеграф

