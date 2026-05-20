Рус

Ціни на комуналку раптово поповзли нагору: які тарифи залишилися без змін

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ціни на світ газ та воду
Ціни на світ газ та воду. Фото Колаж "Телеграф"

Держстат розповів про ціни на ЖКГ навесні 2026 року

У березні-квітні 2026 року в Україні зросли окремі тарифи на комуналку. Втім, частина пунктів у платіжках залишилася без змін.

"Телеграф", посилаючись на дані Держстату, розповідає про те, ціна на які тарифи ЖКГ в Україні залишилася без змін. До цього списку входять основні житлово-комунальні послуги:

  • електроенергія;
  • природний газ;
  • водопостачання;
  • каналізація.

Тарифи у травні 2026

  • Базовий тариф на електроенергію зберігається на рівні 4,32 грн. за кВт-год.
  • Газ для побутових споживачів зафіксовано на рівні 7,96 грн. за кубометр до квітня 2027 року.
  • Тариф на воду не є єдиним у країні – його встановлюють місцеві органи влади або регулятор, тому ціни можуть відрізнятися залежно від міста.
Тарифи на ЖКГ в Україні.
Тарифи на ЖКГ в Україні. Інфографіка — Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що коли в Україні можуть підвищитися тарифи на світло, тепло та газ.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи справді в Києві за новими тарифами буде один із найдорожчих проїздів у Європі.

Теги:
#Україна #ЖКГ #Ціни #Тарифи