Ціни на комуналку раптово поповзли нагору: які тарифи залишилися без змін
Держстат розповів про ціни на ЖКГ навесні 2026 року
У березні-квітні 2026 року в Україні зросли окремі тарифи на комуналку. Втім, частина пунктів у платіжках залишилася без змін.
"Телеграф", посилаючись на дані Держстату, розповідає про те, ціна на які тарифи ЖКГ в Україні залишилася без змін. До цього списку входять основні житлово-комунальні послуги:
- електроенергія;
- природний газ;
- водопостачання;
- каналізація.
Тарифи у травні 2026
- Базовий тариф на електроенергію зберігається на рівні 4,32 грн. за кВт-год.
- Газ для побутових споживачів зафіксовано на рівні 7,96 грн. за кубометр до квітня 2027 року.
- Тариф на воду не є єдиним у країні – його встановлюють місцеві органи влади або регулятор, тому ціни можуть відрізнятися залежно від міста.
