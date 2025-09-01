У Кличка зашкалюють втрати: на чому столиця втрачає мільйони і хто платить за бардак із трубами

Ціни переплати за ЖКГ в Києві вражають своїми розмірами

Перший заступник голови Комітету енергетики та ЖКП Верховної Ради, народний депутат Олексій Кучеренко заявив про критичний рівень втрат у столичних тепломережах, що безпосередньо закладається у тарифи й відображається у платіжках киян. За його словами, у Києві втрати тепла сягають 23% при нормативі 13%.

Це означає, що споживачі щорічно сплачують понад 2 млрд грн зайвих коштів. У своєму пості в Facebook Кучеренко наголосив, що відповідальність за ситуацію несе міська влада, адже саме Київська міська державна адміністрація та Київрада контролюють сферу теплопостачання.

"Своїми платіжками за тепло та ГВС ви оплачуєте піар-компанію міського голови з його мостиками та сонячними станціями на чиїхось дахах за рахунок бюджету?! Якщо здатні — будемо працювати далі і проводити "лікбез". Якщо ні — платіть і не задавайте питань!", – заявив нардеп.

Приклади з практики споживачів

Коментатори навели власні приклади завищених нарахувань. Один із мешканців повідомив, що два роки поспіль його будинку виставляли рахунки по 230-250 грн щомісяця за централізоване гаряче водопостачання у літній період, навіть коли послуга фактично не надавалась.

Після колективного звернення до Київтеплоенерго відбувся перерахунок, і мешканцям повернули по 1500-1800 грн. Надалі суми у платіжках знизилися до 20-40 грн.

Інший споживач розповів, що у квітні цього року отримав нарахування у 400 грн за підігрів води, хоча лічильники показували нульове споживання, а рушникосушники в квартирі залишалися холодними.

Попри письмові звернення до теплопостачальної організації, він так і не отримав чіткої відповіді.

"Вважаю, що це організація аферистів та шантажистів", – написав він.

Як це відображається у тарифах

У тарифі на теплопостачання в Києві вже закладено високий рівень втрат. При середньому тарифі на централізоване опалення у 2024/2025 опалювальному сезоні від 2 400 до 3 000 грн за 1 Гкал, додаткові 10% втрат означають, що споживачі переплачують орієнтовно 250-300 грн за кожну Гкал.

Для типової квартири у 50 куб. м це додає близько 2 500-3 000 грн за сезон лише через неефективність системи. Якщо підсумувати по всіх споживачах Києва, утворюється сума у понад 2 млрд грн на рік, яку кияни оплачують фактично за "повітря".

