Цены на коммуналку внезапно поползли вверх: какие тарифы остались без изменений
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Госстат рассказал о ценах на ЖКХ весной 2026 года
В марте-апреле 2026 года в Украине повысились отдельные тарифы на коммуналку. Впрочем, часть пунктов в платежках осталась без изменений.
"Телеграф", ссылаясь на данные Госстата, рассказывает о том, цена на какие тарифы ЖКХ в Украине остались без изменений. В этот список входят основные жилищно-коммунальные услуги:
- электроэнергия;
- природный газ;
- водоснабжение;
- канализация.
Тарифы в мае 2026
- Базовый тариф на электроэнергию сохраняется на уровне 4,32 грн за кВт-ч.
- Газ для бытовых потребителей зафиксирован на уровне 7,96 грн за кубометр до апреля 2027 года.
- Тариф на воду не является единым по стране – его устанавливают местные органы власти или регулятор, поэтому цены могут отличаться в зависимости от города
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что когда в Украине могут повыситься тарифы на свет, тепло и газ.
Также "Телеграф" рассказывал том, действительно ли в Киеве по новым тарифам будет один из самых дорогих проездов в Европе.