Цены на коммуналку внезапно поползли вверх: какие тарифы остались без изменений

Денис Подставной
Цены на свет газ и воду. Фото Коллаж "Телеграф"

Госстат рассказал о ценах на ЖКХ весной 2026 года

В марте-апреле 2026 года в Украине повысились отдельные тарифы на коммуналку. Впрочем, часть пунктов в платежках осталась без изменений.

"Телеграф", ссылаясь на данные Госстата, рассказывает о том, цена на какие тарифы ЖКХ в Украине остались без изменений. В этот список входят основные жилищно-коммунальные услуги:

  • электроэнергия;
  • природный газ;
  • водоснабжение;
  • канализация.

Тарифы в мае 2026

  • Базовый тариф на электроэнергию сохраняется на уровне 4,32 грн за кВт-ч.
  • Газ для бытовых потребителей зафиксирован на уровне 7,96 грн за кубометр до апреля 2027 года.
  • Тариф на воду не является единым по стране – его устанавливают местные органы власти или регулятор, поэтому цены могут отличаться в зависимости от города
Тарифы на ЖКХ в Украине
Тарифы на ЖКХ в Украине. Инфографика - Телеграф

