Цены на коммуналку внезапно поползли вверх: какие тарифы остались без изменений

Госстат рассказал о ценах на ЖКХ весной 2026 года

В марте-апреле 2026 года в Украине повысились отдельные тарифы на коммуналку. Впрочем, часть пунктов в платежках осталась без изменений.

"Телеграф", ссылаясь на данные Госстата, рассказывает о том, цена на какие тарифы ЖКХ в Украине остались без изменений. В этот список входят основные жилищно-коммунальные услуги:

электроэнергия;

природный газ;

водоснабжение;

канализация.

Тарифы в мае 2026

Базовый тариф на электроэнергию сохраняется на уровне 4,32 грн за кВт-ч.

Газ для бытовых потребителей зафиксирован на уровне 7,96 грн за кубометр до апреля 2027 года.

Тариф на воду не является единым по стране – его устанавливают местные органы власти или регулятор, поэтому цены могут отличаться в зависимости от города

Тарифы на ЖКХ в Украине. Инфографика - Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что когда в Украине могут повыситься тарифы на свет, тепло и газ.

Также "Телеграф" рассказывал том, действительно ли в Киеве по новым тарифам будет один из самых дорогих проездов в Европе.