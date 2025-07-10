В Україні зникає один із видів риби: іхтіолог назвала причини

Щодо скорочення чисельності цієї риби є різні точки зору

В Україні буквально зникає прісноводна риба – золотий карась. У багатьох річках його вже немає, хоча раніше цей вид вважався у нашій країні масовим.

Про це "Телеграфу" розповіла іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь. За її словами, ще на початку XX століття згадана риба буквально була всюди.

— А потім, коли вже створили водосховища, почали у 50-60-х роках масово заводити завозити карася сріблястого, який і до цього був, але, скажімо так, у менших кількостях у нас. І ми насправді не знаємо, чи сріблястий у нас аборигенний, чи він завезений ще раніше, для Європи, не тільки для України, — зазначила вона.

Куцоконь підкреслила, що з приводу скорочення чисельності цієї риби є різні точки зору, наприклад, вважалося, що золотого карася витіснив сріблястий карась. Однак цьому посприяло і те, що золотий карась віддає перевагу заплавним водоймам.

— І він потребує нересту, наприклад, свіжозатоплених рослин. Тобто якщо це водосховище, але ці рослини весь час затоплені, вони там гниють, то йому гірше вважається, — пояснила Куцоконь.

Іхтіолог підсумувала, що в минулому масовий вид риби, який віддає перевагу стоячим водоймам, в Україні майже зник у багатьох річках. Він є на Десні, а також у заплавних водоймах та ще деяких місцях, але у малих кількостях.

Довідка: Золотий карась — риба родини коропових. Живе в прісноводних водоймах, переважно в озерах, водосховищах, ставках. Може прожити до 10-12 років.

Золотий карась

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на які риби найбільше страждають через сильно спеку в Україні. Цей чинник може спричинити популяцію деяких видів.