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Спека може "вбити" деякі популярні види риби в Україні: іхтіолог назвала їх

Автор
Анастасія Мокрик ,
Дата публікації
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Автор
Які види риб страждають від спеки Новина оновлена 10 липня 2025, 12:38
Які види риб страждають від спеки. Фото Колаж "Телеграфу"

Через дуже спекотну погоду особливо страждають види, що вимагають високого вмісту кисню у воді

Україну накрила сильна спека і цей фактор негативно впливає на популярні види риб у річках. Річ у тому, що чим вища температура, тим менша розчинність кисню у воді й тому відбувається замор риби. Це може вплинути на популяцію деяких видів.

Про це іхтіолог Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь розповіла "Телеграфу". За її словами, через спеку особливо страждають види, що потребують високого вмісту кисню у воді.

"Це такі як окуневі. Тобто окунь, судак, перші попливуть вгору. Навіть судак швидше", — сказала Куцоконь.

Як виглядає окунь і як переносить спеку
Річковий окунь. Фото: Вікіпедія
Як виглядає судак і як риба переносить спеку
Судак. Фото: Вікіпедія

Також вона зазначила, що до стійкіших до температур риб належать: карасі, короп, в’юн. А інші риби мають середні потреби у кисні.

Як виглядає карась і як риба переносить спеку
Карась. Фото: Вікіпедія
Як виглядає короп і як риба переносить спеку
Короп. Фото: Pexels
Як виглядає в’юн і як риба переносить спеку
В’юн. Фото з відкритих джерел

Спека в Україні

Останніми днями Україну накриває сильна спека. Стовпчики термометрів у деяких містах підіймаються вище за +30 градусів.

Проте вже 17 липня синоптики прогнозують погіршення ситуації. Температура повітря може підійматись до +42 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві рибалка спіймав незвичайну рибу, яка одночасно викликає інтерес та тривогу серед експертів. Трофей має виразне забарвлення: тіло переливається відтінками зеленого, бірюзового та коричневого, прикрашене синіми смугами та плямами. Для українських водойм це дуже небезпечна риба.

Теги:
#Спека #Судак #Риба #Риболовля #Короп #Окунь #Юлія Куцоконь