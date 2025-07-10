Спека може "вбити" деякі популярні види риби в Україні: іхтіолог назвала їх

Через дуже спекотну погоду особливо страждають види, що вимагають високого вмісту кисню у воді

Україну накрила сильна спека і цей фактор негативно впливає на популярні види риб у річках. Річ у тому, що чим вища температура, тим менша розчинність кисню у воді й тому відбувається замор риби. Це може вплинути на популяцію деяких видів.

Про це іхтіолог Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь розповіла "Телеграфу". За її словами, через спеку особливо страждають види, що потребують високого вмісту кисню у воді.

"Це такі як окуневі. Тобто окунь, судак, перші попливуть вгору. Навіть судак швидше", — сказала Куцоконь.

Річковий окунь. Фото: Вікіпедія

Судак. Фото: Вікіпедія

Також вона зазначила, що до стійкіших до температур риб належать: карасі, короп, в’юн. А інші риби мають середні потреби у кисні.

Карась. Фото: Вікіпедія

Короп. Фото: Pexels

В’юн. Фото з відкритих джерел

Спека в Україні

Останніми днями Україну накриває сильна спека. Стовпчики термометрів у деяких містах підіймаються вище за +30 градусів.

Проте вже 17 липня синоптики прогнозують погіршення ситуації. Температура повітря може підійматись до +42 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві рибалка спіймав незвичайну рибу, яка одночасно викликає інтерес та тривогу серед експертів. Трофей має виразне забарвлення: тіло переливається відтінками зеленого, бірюзового та коричневого, прикрашене синіми смугами та плямами. Для українських водойм це дуже небезпечна риба.